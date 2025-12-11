PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Kellerbrand: Feuerwehr rettet Menschen und Katzen

Wuppertal (ots)

Bei einem Kellerbrand in Wichlinghausen sind am Abend (10.12.) zwei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr musste das ganze Haus evakuieren. Gerufen wurden die Einsatzkräfte gegen 22:45 Uhr, weil es in dem Mehrfamilienhaus an der Görlitzer Straße stark nach Rauch roch. Als die Feuerwehr eintraf, war das Treppenhaus schon stark verraucht. Die Hausbewohner wurden teilweise mit der Drehleiter aus ihren Wohnungen geholt, einige konnten das Gebäude zu Fuß verlassen. Die Feuerwehr rettete auch zwei Katzen aus einer der Wohnungen. Zwei Menschen wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, weil sie viel Rauch eingeatmet hatten. Das Feuer im Keller konnten die Einsatzkräfte schnell löschen. Danach wurden alle Wohnungen auf Rauch- und Kohlenmonoxid kontrolliert. Wegen beschädigter Stromleitungen nahmen die WSW das Haus vom Netz. Die Bewohner kehrten dennoch auf eigenen Wunsch alle in ihre Wohnungen zurück. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 23 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei wird jetzt die Brandursache ermitteln.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

