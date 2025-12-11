Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Ein Todesopfer bei Zimmerbrand

Wuppertal (ots)

Bei einem Zimmerbrand in Ronsdorf ist am Abend eine Frau gestorben. Der Notruf ging um 21:10 Uhr ein, Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ronsdorf waren schnell am Einsatzort an der Straße "Am Stadtbahnhof", zu diesem Zeitpunkt schlugen schon Flammen aus den Fenstern der Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr startete umgehend die Löscharbeiten von außen wie von innen und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Bewohnerin, eine 65-jährige Frau, wurde tot aufgefunden. Die Menschen aus den umliegenden Wohnungen wurden aus dem Haus gebracht und in einem Bus der Wuppertaler Stadtwerke untergebracht. Die Evakuierung war aufwändig, weil in dem Haus vor allem alte Menschen und Menschen mit Behinderung leben. Zwei Wohnungen wurden durch den Brand und die Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen. Eine davon war leer, die Bewohnerin der anderen konnte bei Verwandten unterkommen. Alle anderen, die im Bus warteten, konnten am späten Abend wieder zurück nach Hause. Bis auf die Brandwohnung selbst ist keine dauerhaft unbewohnbar. Im Einsatz waren 40 Feuerwehrkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Löschzüge Ronsdorf und Langerfeld der Freiwilligen Feuerwehr. Die Brandursache und die Höhe des Schadens ermittelt jetzt die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell