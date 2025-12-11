PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Ein Todesopfer bei Zimmerbrand

Wuppertal (ots)

Bei einem Zimmerbrand in Ronsdorf ist am Abend eine Frau gestorben. Der Notruf ging um 21:10 Uhr ein, Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ronsdorf waren schnell am Einsatzort an der Straße "Am Stadtbahnhof", zu diesem Zeitpunkt schlugen schon Flammen aus den Fenstern der Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr startete umgehend die Löscharbeiten von außen wie von innen und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Bewohnerin, eine 65-jährige Frau, wurde tot aufgefunden. Die Menschen aus den umliegenden Wohnungen wurden aus dem Haus gebracht und in einem Bus der Wuppertaler Stadtwerke untergebracht. Die Evakuierung war aufwändig, weil in dem Haus vor allem alte Menschen und Menschen mit Behinderung leben. Zwei Wohnungen wurden durch den Brand und die Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen. Eine davon war leer, die Bewohnerin der anderen konnte bei Verwandten unterkommen. Alle anderen, die im Bus warteten, konnten am späten Abend wieder zurück nach Hause. Bis auf die Brandwohnung selbst ist keine dauerhaft unbewohnbar. Im Einsatz waren 40 Feuerwehrkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Löschzüge Ronsdorf und Langerfeld der Freiwilligen Feuerwehr. Die Brandursache und die Höhe des Schadens ermittelt jetzt die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 07:59

    FW-W: nächtlicher Entstehungsbrand mit verletzter Person

    Wuppertal (ots) - Am Dienstag, dem 09.12.2026, wurde die Feuerwehr Wuppertal um 3:14 Uhr in die Straße Kipdorf alarmiert. Ein Bewohner des Hauses hatte Brandgeruch bemerkt und eine leichte Rauchentwicklung im Treppenraum festgestellt. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung, die einer Wohnung im ersten Obergeschoss zugeordnet werden konnte. Der ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:29

    FW-W: Appell nach Unfall: Rettungsgasse kann Leben retten

    Wuppertal (ots) - Beim Einsatz nach einem Verkehrsunfall auf der BAB1 am Abend des 06.12. hatten einige Fahrzeuge der Feuerwehr Wuppertal Probleme, zum Unfallort zu gelangen (siehe Mitteilung vom 07.12. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115885/6173872). Zwar waren ausreichend Einsatzkräfte so schnell vor Ort, dass zwei Schwerverletzte umgehend behandelt werden konnten. Die nachrückenden Kräfte hingen aber ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 21:37

    FW-W: Verkehrsunfall verursacht Stromausfall

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal wurde am Sonntagabend zu einem Brand in die Spichernstraße alarmiert. Dort hatte ein PKW in Folge eines Unfallereignisses einen Stromkasten umgefahren. Durch den Unfall fing sowohl der Stromkasten als auch das Fahrzeug Feuer. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der PKW in Vollbrand und das Feuer drohte auf ein angrenzendes Gebäude überzugreifen. Zwei Personen wurden durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren