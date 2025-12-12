Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Wohnhaus nach Feuer unbewohnbar

Wuppertal (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in Vohwinkel ist nach einem Feuer in der Nacht zum Freitag vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr Wuppertal konnte den Brand im Haus löschen, das komplette Gebäude wurde evakuiert. Der Notruf ging gegen 01:30 ein, als die Einsatzkräfte ankamen, schlugen Flammen aus einem Fenster an der Rückseite des ersten Obergeschosses. Die Polizei war zu diesem Zeitpunkt schon vor Ort und hatte begonnen, die insgesamt 31 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Gebäudekomplex mit Vorder- und Hinterhaus zu führen. Alle konnten das Gebäude zu Fuß verlassen. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer erfolgreich von außen und von innen. Der Rettungsdienst untersuchte zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner, niemand war verletzt. Die Menschen aus dem Haus wurden während der Löscharbeiten in einem Bus der Wuppertaler Stadtwerke betreut. Diejenigen, die im Vorderhaus leben, konnten nicht zurück in ihre Wohnungen. Sie kamen bei Verwandten bzw. Bekannten unter, für elf Menschen organisierte die Stadt eine Unterkunft. Das Hinterhaus blieb unbeschädigt, diese Bewohner konnten nach dem Ende der Löscharbeiten zurück. Der Einsatz mit 30 Kräften war gegen 05:30 Uhr beendet. Während des Einsatzes besetzten Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr die Wachen der Berufsfeuerwehr.

