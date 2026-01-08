Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Ludwigshöhviertel: Fachberater unterwegs in Wohngebiet/ Präventionstipps zum Thema Einbruchschutz

Darmstadt (ots)

In der dunklen Jahreszeit steigt die Gefahr von Einbrüchen. Um Bürgerinnen und Bürger für dieses Thema zu sensibilisieren, sind die polizeilichen Fachberater des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwochmittag (07.01.) in Darmstadt unterwegs gewesen.

Sie verteilten Informationsmaterial und suchten den Kontakt zu den dortigen Anwohnerinnen und Anwohnern. Zudem hielten sie Ausschau nach möglichen Zielobjekten für potenzielle Einbrecher, wie beispielsweise offenstehende Garagen oder gekippte Fenster. Bei Abwesenheit der Bewohner wurde ein Flyer mit wichtigen Tipps zum Einbruchschutz im Briefkasten hinterlassen.

Ziel der Aktion ist es, die Anwohner über präventive Maßnahmen zu informieren und sie auf Verbesserungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. Einbrüche erfolgen häufig gezielt, weshalb eine wachsame Nachbarschaft von großer Bedeutung ist.

Die Polizei empfiehlt, bei Abwesenheit stets Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren zu schließen, da ein gekipptes Fenster Einbrecher anzieht. Damit das Zuhause bewohnt wirkt, können Zeitschaltuhren für Licht oder Radio hilfreich sein. Auch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie Alarmanlagen oder verbesserte Fenstersicherungen bieten einen besseren Schutz.

Für weitere Informationen steht die Polizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen auch nach der Aktion zur Verfügung. Bei Interesse einer individuellen Beratung können Bürgerinnen und Bürger unter der 06151/969-40444 oder per E-Mail Beratungsstelle.PPSH@Polizei.Hessen.de Kontakt aufnehmen. Weitere Informationen und Präventionstipps sind auch kostenlos online unter www.polizei-beratung.de zu finden.

