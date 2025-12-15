Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebe entwenden Kupferkabel

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (12. Dezember), 19 Uhr, und Samstag (13. Dezember), 10 Uhr, wurde eine größere Menge Kupferkabel von einem Grundstück an der Ringstraße in Lippstadt-Lipperbruch gestohlen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang, indem sie ein Loch in einen Zaun schnitten. Die Kupferkabel haben einen Gesamtwert im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt telefonisch unter 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell