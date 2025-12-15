PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebe entwenden Kupferkabel

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (12. Dezember), 19 Uhr, und Samstag (13. Dezember), 10 Uhr, wurde eine größere Menge Kupferkabel von einem Grundstück an der Ringstraße in Lippstadt-Lipperbruch gestohlen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang, indem sie ein Loch in einen Zaun schnitten. Die Kupferkabel haben einen Gesamtwert im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt telefonisch unter 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 10:28

    POL-SO: Dachdecker-Material von Baustelle gestohlen

    Lippstadt (ots) - Eine Baustelle an der Otto-Hahn-Straße in Lippstadt war in der Zeit zwischen dem 28. November, 12 Uhr, und dem 12. Dezember, 10 Uhr, das Ziel von Dieben. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich auf bisher ungeklärte Weise Zugang zum umzäunten Gelände und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Palette kaltselbstklebende Bitumenbahn. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:14

    POL-SO: Bewohnerin vertreibt Einbrecher

    Soest (ots) - Am 14.12.2025, um 19:39 Uhr, eilten Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest zum Legionärspfad. Einsatzgrund war, dass eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses laute Geräusche im Erdgeschoß wahrnahm, als sie sich im Obergeschoß aufhielt. Aus einem Fenster schrie sie laut um Hilfe, was offensichtlich drei Einbrecher vertrieb. Aufgrund der Dunkelheit konnte die Geschädigte die Eindringlinge nicht näher ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 08:50

    POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

    Lippetal-Lippborg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am vergangenen Samstag (13.Dezember) in der Zeit zwischen 14 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße ein. Die Einbrecher hebelten zunächst gewaltsam eine Terrassentür auf, um in das Hausinnere zu gelangen und nach Wertgegenständen zu suchen. Nach derzeitgen Erkenntnissen wurde eine Geldkassette entwendet. Die Kriminalpolizei erschien zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren