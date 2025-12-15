Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bewohnerin vertreibt Einbrecher

Soest (ots)

Am 14.12.2025, um 19:39 Uhr, eilten Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest zum Legionärspfad. Einsatzgrund war, dass eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses laute Geräusche im Erdgeschoß wahrnahm, als sie sich im Obergeschoß aufhielt. Aus einem Fenster schrie sie laut um Hilfe, was offensichtlich drei Einbrecher vertrieb. Aufgrund der Dunkelheit konnte die Geschädigte die Eindringlinge nicht näher beschreiben. Die Polizei bittet nun Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell