Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Dachdecker-Material von Baustelle gestohlen

Lippstadt (ots)

Eine Baustelle an der Otto-Hahn-Straße in Lippstadt war in der Zeit zwischen dem 28. November, 12 Uhr, und dem 12. Dezember, 10 Uhr, das Ziel von Dieben. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich auf bisher ungeklärte Weise Zugang zum umzäunten Gelände und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Palette kaltselbstklebende Bitumenbahn.

Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell