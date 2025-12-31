Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - In Brand geraten

Meißenheim (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten in der Nacht zum Mittwoch zu einem Gebäudebrand in Meißenheim. Mehrere Anwohner teilten gegen 23:30 Uhr über den Notruf Rauch und Flammen an einem Fachwerkhaus mit. Die Bewohner des betroffenen Gebäudes konnten sich unverletzt ins Freie retten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Meißenheim und den Umlandgemeinden sind aktuell weiter zur Brandbekämpfung im Einsatz. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr.

