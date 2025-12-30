Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Glaube an Weihnachtsmagie zurückgekehrt

Offenburg (ots)

Eine gestohlen geglaubte Weihnachtskugel hat ihren Weg zu seinem Eigentümer zurückgefunden und den Glauben an die Magie von Weihnachten aufrechterhalten. "Ich bin überwältigt, damit hätte ich niemals gerechnet", waren die Worte des Offenburgers, als er am Dienstagmorgen einen Anruf aus dem Polizeipräsidium erhielt und ihm die frohe Botschaft über das Auftauchen seiner unbeschädigten Weihnachtskugel übermittelt werden konnte. Was steckt hinter der Geschichte? Die in einer Dekorationsschale ausgelegte Maxiausgabe einer roten glitzernden Weihnachtskugel sollte über Weihnachten in der Scheffelstraße Freude und Besinnlichkeit verbreiten. Die Freude verblasste allerdings am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages, weil ein bislang Unbekannter das überdimensionale Dekorationsstück aus dem Garten des 72-Jährigen an sich nahm. Traurig und erschüttert hat sich der Bestohlene über Social Media und die lokale Presse an die Öffentlichkeit gewandt, in der Hoffnung, der Dieb erkenne den ideellen Wert der Kugel und bringe sie wieder zurück. Er habe gezielt den Weg über die Öffentlichkeit und nicht den Weg über die Polizei gewählt, um keine justizielle Maschinerie in Gang zu setzen. Das Schmuckstück hat indes bereits am Tag des Verschwindens den Weg zur Polizei gefunden. Anonym, aber mit einer Weihnachtsmütze dekoriert, wurde die Weihnachtskugel vor dem Eingang des Polizeipräsidiums in der Prinz-Eugen-Straße abgelegt. Ein stellvertretender Dienstgruppenleiter des Lagezentrums wunderte sich auf dem Weg zu seiner Schicht über die vor dem Tor platzierte Weihnachtsdeko, in Unwissenheit, dass er gerade mutmaßliches Diebesgut sichergestellt hat. Erst durch den Artikel in der lokalen Presse konnte ein Mitarbeiter der gleichen Dienstgruppe das Geheimnis um die Weihnachtskugel lüften. In Vorbereitung auf eine Übergabe an das Fundbüro hatte die auf Wanderschaft befindliche Glitzerkugel bis dahin bei den Polizeibediensteten viel Freude hinterlassen und so den weihnachtlichen Wunsch des Eigentümers zwar heimlich, aber pflichtgemäß erfüllt. Dem Anruf am Dienstagmorgen folgte wenige Minuten später die persönliche Übergabe an den glücklichen Oststadtbewohner. Der Weihnachtsbaum im Lagezentrum lieferte hierzu die passende Kulisse. Manchmal hat Weihnachten halt doch seine eigene Magie...

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell