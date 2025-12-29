Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Richtung Nord - Verkehrsunfall mit tödlichem -Nachtragsmeldung-

Achern (ots)

Die bislang erfolgten Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Versterben eines 49 Jahre alten Mannes am Donnerstagabend auf der A5 deuten darauf hin, dass der 49-Jährige aus eigenem Willen aus dem Leben geschieden sein dürfte. Das Motiv dürfte in den persönlichen Lebensumständen des Mannes zu suchen sein. Die Ermittlungen werden in enger Zusammenarbeit von Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden mit Beamten der Kriminalpolizei geführt.

/wo

Pressemitteilung vom 25.12.2025, 19:47 Uhr

Achern, A5 - Richtung Nord - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am frühen Donnerstagabend einen schweren Verkehrsunfall auf der A 5 zwischen Appenweier und Achern. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen überholte ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer einen Lkw, bremste unmittelbar darauf so stark ab, dass der Lkw auf diesen auffuhr. Danach stellte der Mercedes-Lenker sein Auto auf dem Standstreifen ab und betrat die Fahrbahn aus bislang völlig ungeklärten Gründen, wo er von einem heranfahrenden 65-jährigen Renault-Fahrer erfasst wurde. Die eingesetzten Rettungskräfte führten unmittelbar Ersthilfe- und Reanimationsmaßnahmen durch, konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Renault-Fahrer erlitt einen Schock; die Autobahn in Richtung Norden ist für die Unfallaufnahme sowie Räumungsmaßnahmen aktuell noch vollständig gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Appenweier ausgeleitet. Angaben zum Sachschaden können derzeit noch nicht getroffen werden. Die Ermittlungen hat der Verkehrsunfalldienst Baden-Baden übernommen.

c-kk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell