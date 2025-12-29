PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach, Bollenbach - Spendenkasse aus Kirche geklaut, Zeugen gesuch

Haslach, Bollenbach (ots)

Am 1. Weihnachtsfeiertag wurde aus der Kirche in Bollenbach eine Spendenkasse entwendet. Zwischen 9 Uhr und 16 Uhr wurde das sogenannte "Knabberle", in Form einer 30 Zentimeter großen Frauenfigur mit Kind, von der Krippe gestohlen. Der Inhalt der Spendenkasse wird auf circa 30 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 beim Polizeirevier Haslach zu melden. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

