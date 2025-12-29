POL-OG: Haslach, Bollenbach - Spendenkasse aus Kirche geklaut, Zeugen gesuch
Haslach, Bollenbach (ots)
Am 1. Weihnachtsfeiertag wurde aus der Kirche in Bollenbach eine Spendenkasse entwendet. Zwischen 9 Uhr und 16 Uhr wurde das sogenannte "Knabberle", in Form einer 30 Zentimeter großen Frauenfigur mit Kind, von der Krippe gestohlen. Der Inhalt der Spendenkasse wird auf circa 30 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 beim Polizeirevier Haslach zu melden. /ti
