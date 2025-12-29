PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Raststatt - Zugeschlagen, Polizei sucht Zeugen

Raststatt (ots)

Die Hintergründe einer körperlichen Auseinandersetzung am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages vor dem Eingang einer Disco in der Woogseestraße sind bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Beim Warten auf ein Taxi soll dort ein 23 Jahre alter Mann gegen 5:30 Uhr von einem bislang Unbekannten angegriffen und ins Gesicht geschlagen worden sein. Bei einer späteren Untersuchung in einem Krankenhaus in Frankreich wurde eine schwere Verletzung am Auge festgestellt, die eine Operation nach sich zog. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nun auf der Suche nach Zeugen und bitten Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 23:14

    POL-OG: Hohberg - Nach riskantem Überholmanöver geflüchtet!

    Offenburg (ots) - Ein bislang unbekannter Pkw-Führer gefährdete am Samstagmorgen durch seine rücksichtslose Fahrweise nicht nur sein Leben, sondern auch das von weiteren Verkehrsteilnehmern. Gegen 09.45 Uhr leitete dieser Fahrzeugführer auf der B3 unmittelbar nach der nördlichen Abfahrt nach Hofweier ein riskantes Überholmanöver ein, in dessen weiteren Verlauf sein Fahrzeug ins Schleudern geriet und mit der ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 20:40

    POL-OG: Offenburg / BAB 5 - Betrunken auf der Autobahn unterwegs!

    Offenburg (ots) - Am Samstagmorgen fiel einem Pkw-Führer aus Nordrhein-Westfalen, welcher auf der BAB 5 in Richtung Süden unterwegs war, die unsichere Fahrweise eines schwarzen Seat Ibiza mit französischer Zulassung auf. Nachdem die Führerin dieses Fahrzeug vor der Anschlussstelle Offenburg alleinbeteiligt die Leitplanken rechts neben der Fahrbahn touchiert hatte, ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 19:45

    POL-OG: A 5 Richtung Nord - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

    Achern (ots) - Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am frühen Donnerstagabend einen schweren Verkehrsunfall auf der A 5 zwischen Appenweier und Achern. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen überholte ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer einen Lkw, bremste unmittelbar darauf so stark ab, dass der Lkw auf diesen auffuhr. Danach stellte der Mercedes-Lenker sein Auto auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren