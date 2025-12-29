Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Raststatt - Zugeschlagen, Polizei sucht Zeugen

Raststatt (ots)

Die Hintergründe einer körperlichen Auseinandersetzung am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages vor dem Eingang einer Disco in der Woogseestraße sind bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Beim Warten auf ein Taxi soll dort ein 23 Jahre alter Mann gegen 5:30 Uhr von einem bislang Unbekannten angegriffen und ins Gesicht geschlagen worden sein. Bei einer späteren Untersuchung in einem Krankenhaus in Frankreich wurde eine schwere Verletzung am Auge festgestellt, die eine Operation nach sich zog. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nun auf der Suche nach Zeugen und bitten Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden.

