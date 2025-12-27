PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg
BAB 5 - Betrunken auf der Autobahn unterwegs!

Offenburg (ots)

Am Samstagmorgen fiel einem Pkw-Führer aus Nordrhein-Westfalen, welcher auf der BAB 5 in Richtung Süden unterwegs war, die unsichere Fahrweise eines schwarzen Seat Ibiza mit französischer Zulassung auf. Nachdem die Führerin dieses Fahrzeug vor der Anschlussstelle Offenburg alleinbeteiligt die Leitplanken rechts neben der Fahrbahn touchiert hatte, ohne sich jedoch um den entstandenen Schaden zu kümmern, folgte der aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis stammende Hinweisgeber, dem unfallbeschädigten Pkw. Eine Streifenbesatzung des Verkehrsdienstes Offenburg nahm unmittelbar nach dem Meldungseingang über den Polizeinotruf, die Verfolgung der weiterhin auf der Autobahn Richtung Süden flüchtenden Fahrzeugführerin auf. Letztlich konnte die Unfallverursacherin auf einem Parkplatz in der Nähe des Europa-Parks bei Rust einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurden mit der Unfallörtlichkeit korrespondierende Schäden an ihrem Fahrzeug festgestellt. Darüber hinaus stellten die Beamten des Verkehrsdienstes eine erhebliche Alkoholisierung der 47 Jahren alten französischen Staatsangehörigen fest. Diese erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Weitere Zeugen der verkehrsgefährdenden Fahrweise des schwarzen Seat Ibiza, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Offenburg unter Tel. 0781/21-4200 in Verbindung zu setzen.

/DLF

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 210
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

