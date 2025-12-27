Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg - Nach riskantem Überholmanöver geflüchtet!

Offenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Pkw-Führer gefährdete am Samstagmorgen durch seine rücksichtslose Fahrweise nicht nur sein Leben, sondern auch das von weiteren Verkehrsteilnehmern. Gegen 09.45 Uhr leitete dieser Fahrzeugführer auf der B3 unmittelbar nach der nördlichen Abfahrt nach Hofweier ein riskantes Überholmanöver ein, in dessen weiteren Verlauf sein Fahrzeug ins Schleudern geriet und mit der dortigen Leitplanke kollidierte. Ohne sich um den entstandenen Schaden, bzw. seine Feststellungspflicht zu kümmern, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt auf der B3 in Richtung Niederschopfheim fort. Aufgrund von Zeugenaussagen und an der Unfallörtlichkeit zurück gebliebenen Fahrzeugteilen, handelte es sich bei dem flüchtigen Pkw mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen schwarzen Mercedes Benz CLK. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen zu diesem Unfallgeschehen aufgenommen und bitten weitere Zeugen sich unter der Telefon-Nr. 0781/21-2200 zu melden.

/DLF

