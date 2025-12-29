PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Lange Warteschlangen und bereits erste Feuerwerkskörper beschlagnahmt

Kehl (ots)

Der Start des Feuerwerksverkaufs hat am heutigen Montagmorgen erwartungsgemäß vor zwei Discountern in der Allensteiner Straße und Königsberger Straße bereits vor Ladenöffnung zu langen Warteschlangen geführt. Viele aus Frankreich stammende Kunden zeigten hierbei großes Interesse am Erwerb von Knallkörpern. Die Polizei ist entsprechend vorbereitet und zeigte vorbeugend Präsenz an den bekannten Verkaufsstellen. Auch die Verantwortlichen der Discounter sind mit Sicherheitskräften gerüstet. Kurz vor 8:30 Uhr wurden in der Königsberger Straße Böller gezündet, was in Einzelfällen zur Beschlagnahme von Feuerwerkskörpern geführt hat. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen mussten Personen teils weggeschoben werden. Hierbei wurden die polizeilichen Einsatzkräfte von einem bislang Unbekannten mit einer noch verpackten Feuerwerksbatterie beworfen. Verletzt wurde hierbei niemand, dennoch wurden Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Polizei Kehl arbeitet eng mit dem Gemeinsamen Zentrum der deutsch-französischen Polizei in Kehl sowie der Bundespolizei zusammen und steht in direktem Austausch mit den dortigen Verantwortlichen.

Im Umgang mit Feuerwerkskörpern gibt die Polizei folgende Hinweise:

   -Überlegen Sie, wo fehlgeleitete Feuerwerkskörper Brände entfachen
können und entfernen Sie dort gelagerte brennbare Materialien. 
Gegenstände wie Kisten und Papierstapel gehören an Silvester nicht 
auf den Balkon oder die Terrasse. Auch ausgetrocknete 
Weihnachtsgestecke sollten an Silvester nicht draußen gelagert 
werden.

Bedenken Sie:

Alles Brennbare um Ihr Haus herum erhöht die Brandgefahr beträchtlich, insbesondere bei trockener Witterung.

   -In der Silvesternacht sollten Sie Fenster, Dachluken und Türen 
geschlossen halten, damit keine Feuerwerkskörper ins Gebäude fliegen 
können.
   -Raketen sollten nur senkrecht abgefeuert werden. Wählen Sie für 
das Abbrennen Ihres Feuerwerks einen sicheren Standplatz, 
beispielsweise eine leere Flasche in einem Getränkekasten. Und achten
Sie unbedingt auch auf eine sichere Flugrichtung Ihrer Raketen.

-Feuerwerkskörper gehören nicht in die Hände von Kindern, Jugendlichen und alkoholisierten Personen.

   -Wem das Abbrennen von Feuerwerk Freude bereitet, sollte 
sicherstellen, dass die Rakete ihre Schönheit am Himmel entfalten 
kann und nicht zum Brandstifter wird. -Richten Sie Feuerwerkskörper 
deshalb nie gegen Gebäude. Insbesondere in der Nähe von Scheunen und 
von Fachwerkhäusern sollten Sie auf das Abbrennen von Feuerwerk ganz 
verzichten.
   -Bitte beachten Sie, dass in einigen Gemeinden auch ein Verbot für
das Abbrennen von Feuerwerken besteht, insbesondere in historischen 
Innenstädten. In der Nähe von Krankenhäusern und Altenheimen ist das 
Abbrennen von Feuerwerkskörpern untersagt.
   -Bei stärkerem Wind und Windböen sollten Sie auf das Abfeuern 
Ihrer Raketen verzichten, denn es könnte ungewollte Folgen haben.
   -Stellen Sie für den Notfall Löschmittel - zum Beispiel einen 
Eimer mit Wasser oder einen Feuerlöscher - bereit.
   -Machen Sie nach dem mitternächtlichen Feuerwerk einen 
Kontrollgang ums Haus und auf dem Grundstück. Dort glühen eventuell 
noch Reste von Raketen oder Böllern, die vorsorglich abgelöscht 
werden sollten.
   -Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitmenschen sowie auf Tiere und 
schützen Sie sich und Ihre Umgebung, damit Silvester ruhig und sicher
verläuft. Gönnen Sie den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und 
Rettungsdienst eine stressfreie Silvesternacht. Sie leisten ihren 
Dienst gerne und geben Sicherheit. Aber Leichtsinn und Fahrlässigkeit
strapazieren ihre Leistungsfähigkeit auf unnötige Weise.

Sollte es bei aller Vorsicht doch zu einem Brand kommen, rufen Sie die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112 an

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 08:18

    POL-OG: Raststatt - Zugeschlagen, Polizei sucht Zeugen

    Raststatt (ots) - Die Hintergründe einer körperlichen Auseinandersetzung am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages vor dem Eingang einer Disco in der Woogseestraße sind bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Beim Warten auf ein Taxi soll dort ein 23 Jahre alter Mann gegen 5:30 Uhr von einem bislang Unbekannten angegriffen und ins Gesicht geschlagen worden sein. Bei einer späteren Untersuchung ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 23:14

    POL-OG: Hohberg - Nach riskantem Überholmanöver geflüchtet!

    Offenburg (ots) - Ein bislang unbekannter Pkw-Führer gefährdete am Samstagmorgen durch seine rücksichtslose Fahrweise nicht nur sein Leben, sondern auch das von weiteren Verkehrsteilnehmern. Gegen 09.45 Uhr leitete dieser Fahrzeugführer auf der B3 unmittelbar nach der nördlichen Abfahrt nach Hofweier ein riskantes Überholmanöver ein, in dessen weiteren Verlauf sein Fahrzeug ins Schleudern geriet und mit der ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 20:40

    POL-OG: Offenburg / BAB 5 - Betrunken auf der Autobahn unterwegs!

    Offenburg (ots) - Am Samstagmorgen fiel einem Pkw-Führer aus Nordrhein-Westfalen, welcher auf der BAB 5 in Richtung Süden unterwegs war, die unsichere Fahrweise eines schwarzen Seat Ibiza mit französischer Zulassung auf. Nachdem die Führerin dieses Fahrzeug vor der Anschlussstelle Offenburg alleinbeteiligt die Leitplanken rechts neben der Fahrbahn touchiert hatte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren