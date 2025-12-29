PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Altenheim - Mutmaßliche Ladendiebinnen dank Zeuge vorläufig festgenommen

Altenheim (ots)

Zwei gemeinschaftliche agierende Frauen konnten am Dienstagnachmittag (23. Dezember 2025) dank des couragierten Verhaltens eines Zeugen nach einem Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt in der Straße "Schaflacher Weg" vorläufig festgenommen werden. Eine 24-jährige Frau soll hierbei kurz vor 15 Uhr mehrere Gegenstände im Gesamtwert von etwa 270 Euro in eine Tasche und in ihre Jacke gesteckt haben. Anschließend habe sie fluchtartig den Laden verlassen und sei unter Zurücklassen der gefüllten Plastiktasche in einen wartenden Wagen einer 32-jährigen mutmaßlichen Komplizin gestiegen. Der Zeuge soll sich zwar vor das Fahrzeug gestellt haben, sodass die Fahrerin abbremsen musste. Nach mehreren Anfahrversuchen konnte die 32-Jährige jedoch an dem Mann vorbeifahren. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte das flüchtende Auto durch alarmierte Beamte des Polizeireviers Kehl festgestellt und die beiden in Frankreich wohnhaften Frauen mitsamt weiterem mutmaßlichen Diebesgut vorläufig festgenommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

/ti

