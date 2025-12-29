Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg

Offenburg - Streit eskaliert

Offenburg (ots)

Eine Auseinandersetzung unter zwei miteinander bekannten Männern ist am Sonntagmorgen eskaliert und hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags zur Folge. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich zwei 39 und 47 Jahre alte Männer gegen 10:30 Uhr am Fahrradständer einer Klinik in der Bertha-von-Suttner-Straße getroffen haben und miteinander in Streit geraten sein. Der genaue Tathergang und das Motiv sind noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Fest steht jedoch, dass der jüngere der beiden Männer mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung die Rezeption der Klinik aufsuchte und umgehend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem mutmaßlichen Angreifer führten sodann wenige Minuten nach Bekanntwerden des Vorfalls zur Festnahme des 47-Jährigen in Tatortnähe. Der Festgenommene wurde am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Dort wurde Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts eines versuchten Totschlags erlassen. Der deutsche Staatsangehörige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Neben Spurensicherungsmaßnahmen durch Beamte der Kriminaltechnik wurde zur Begutachtung des Verletzungsmusters auch die Rechtsmedizin hinzugezogen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes zu melden.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell