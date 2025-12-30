Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen

Au am Rhein (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann hat am Sonntagmittag in Au am Rhein einen Polizeieinsatz ausgelöst, konnte im Zuge dessen widerstandslos festgenommen und letztlich in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden. Der psychisch Auffällige machte zuvor durch Einträge im Internet auf sich aufmerksam und verbreitete hierbei seine Bereitschaft, Gewalt gegen Dritte auszuüben. Nachdem der 30-Jährige identifiziert war und neben einer möglichen Fremdgefährdung überdies festgestellt wurde, dass gegen ihn Haftbefehle vorlagen, wurde mit mehreren Streifenbesatzungen dessen mutmaßlicher Aufenthaltsort aufgesucht. Weil darüber hinaus Erkenntnisse vorlagen, dass der 30-Jährige Zugriff auf Waffen haben könnte, legten die eingesetzten Kräfte bei der Umstellung des Hauses zusätzliche Schutzausrüstung an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde parallel hierzu eine gerichtliche Anordnung zur Wohnungsdurchsuchung eingeholt und die Hinzuziehung weitere Interventionskräfte vorbereitet. In dieser Phase verließ der 30-Jährige unbewaffnet das Haus und konnte widerstandslos festgenommen werden. Bei der folgenden Wohnungsdurchsuchung konnten die eingesetzten Beamten unter anderem mehrere Waffen und Munition und eine Kleinmenge an Amphetamin sicherstellen. Die weiteren Ermittlungen gegen den deutschen Staatsangehörigen dauern an und werden von den Beamten des Polizeipostens Bietigheim geführt.

/wo

