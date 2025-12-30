Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach, Achern/Oberkirch, Rastatt, Gaggenau - Mehrere Einbrüche, Zeugen gesucht

Bad Peterstal-Griesbach, Achern/Oberkirch, Rastatt, Gaggenau (ots)

Zwischen Sonntag und Montag haben sich im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg mehrere Einbrüche ereignet, sodass Beamte verschiedener Polizeireviere zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung ausrückten. So hat ein Unbekannter zwischen Sonntagmorgen und Montagabend die Wohnungstür eines Anwesens in der Straße "Wilde Rench" in Bad-Griesbach beschädigt, um ins Innere zu gelangen und die Räumlichkeiten zu durchsuchen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Mehrere Jugendliche, die an einer Schule in der Schulstraße in Kappelrodeck Böller gezündet haben sollen, wurden am Sonntagabend gegen 19:40 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen einer Polizeistreife waren keine Personen mehr anzutreffen. Im Rahmen der Überprüfung konnte an der Schule ein beschädigtes Fenster festgestellt werden. Im Schulgebäude waren mehrere Räumlichkeiten verwüstet und beschädigt. In einer Toilette gingen Glasfenster zu Bruch, nachdem dort offenbar ein Feuerwerkskörper gezündet wurde. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro beziffert. Eine Zeugin meldete am Montag eine offen stehende Balkontür in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im "Ludwigring" in Rastatt. Nach ersten Ermittlungen wurde im Zeitraum von Sonntagnacht bis Montagnachmittag die Balkontür komplett aus dem Rahmen gerissen. Der Einbrecher öffnete in der Wohnung nahezu alle Schränke. Ob ein Diebstahlschaden entstand, steht aktuell noch nicht fest. In Gaggenau hat ein bislang Unbekannter am Montag zwischen 8 Uhr und 17 Uhr eine Wohnungseingangstür in der Waldstraße beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete der Langfinger aus der Küche ein Frühstücksmesser von geringem Wert. Die Beamten der Kriminalpolizei bitten Zeugen, die in den angegebenen Tatzeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell