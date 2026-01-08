POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Zahnarztpraxis
Rüsselsheim (ots)
In der Nacht zum Donnerstag (08.01.) haben Einbrecher eine Zahnarztpraxis in der August-Bebel-Straße heimgesucht. Gewaltsam hatten sich die Unbekannten Zugang zu den Räumen verschafft und anschließend Geld und diverse Zahnmodelle entwendet. Mit ihrer Beute flüchteten sie.
Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.
