POL-DA: Riedstadt: Diebstahl aus Fahrzeugen/Polizei nimmt Verdächtigen fest und gibt Hinweise

Riedstadt (ots)

Ins Visier eines Kriminellen geriet in der Nacht zum Freitag (09.01.), kurz nach Mitternacht, ein in der Kasseler Straße in Goddelau geparktes Fahrzeug. Der Besitzer des Autos bemerkte einen Unbekannten dabei, der gerade versuchte den Wagen zu öffnen und verständigte daraufhin die Polizei. Im Rahmen der anschließenden Fahndung nahmen Streifenbeamte wenig später am Bahnhof einen 26 Jahre alte Verdächtigen vorläufig fest. Bei ihm fanden sie drahtlose Kopfhörer und eine Geldbörse samt Bargeld. Bei den folgenden Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass die Gegenstände zuvor aus einem unverschlossenen, in der Goethestraße geparkten Auto stammten. Bei dem 26-Jährigen besteht der Verdacht, dass er sich illegal in Deutschland aufhält. Zudem wird er sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls zu verantworten haben.

Aufgrund des Geschehens warnen die Ermittler davor, das Auto als Safe zu nutzen. Langfinger erkennen gute Möglichkeiten an Beute zu kommen sehr schnell und schlagen zu. Schließen Sie Ihr Auto immer ab auch wenn sie es "nur kurz" verlassen! Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun! Diebe sind oft auf der Suche nach einer günstigen Gelegenheit. Haben Kriminelle etwas für sie Wertvolles entdeckt, das kann zum Beispiel eine Geldbörse, ein Rucksack oder auch ein mobiles Navigationsgerät sein, reichen ihnen oft wenige Sekunden, um die Beute zu entwenden. Häufig versuchen die Täter auch einfach nur, ob eine Fahrzeugtür offen ist. Ist dies der Fall, schauen sie, ob im Auto etwas Wertvolles liegt und nehmen es mit.

Falls Sie einmal Zeuge einer solchen Tat werden sollten, verständigen Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110. Eine Konfrontation mit Tätern sollte tunlichst vermieden werden.

