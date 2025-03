Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erpressungswarnung

Diebe

Graffiti

Lüdenscheid (ots)

Vorsicht, Erpressung! Immer wieder werden Erpressungen oder Erpressungsversuche an die Polizei herangetragen, nachdem es intimen Datenaustausch im Internet gab. So auch gestern, als ein mitte-20-Jähriger die Polizei in Lüdenscheid kontaktierte. Über eine der gängigen Dating-Apps schrieb eine junge Dame ihn an und es kam zu einem Videochat in der App, bei der die Dame sich ohne Kleidung präsentierte. Der Nutzer folgte ihrem Beispiel und zeigte sich ihr in ebensolcher Form, der Videoanruf endete. Dann: die Zahlungsaufforderung in dreistelliger Höhe. Man habe den intimen Moment aufgenommen. Beißt man in den "sauren Apfel" und zahlt? Nein! In diesem Fall, wie auch in anderen Fällen, war nach der ersten Zahlung noch lange nicht Schluss. Es folgten weitere Zahlungsaufforderungen, sonst würden die Aufnahmen an die social Media Kontakte des Nutzers weitergeschickt. Nach mehreren Zahlungen wurde letztlich die Polizei kontaktiert. Es entstand ein vierstelliger Schaden. Die Polizei rät, sensibel mit seinen Daten und insbesondere dem Austausch intimer Aufnahmen umzugehen und warnt vor Erpressern im Internet. Nach einer Zahlung folgt nicht selten die nächste Forderung nach Geld, die Polizei rät zur Anzeige.

Diebe unterwegs

In der Waldstraße und an der Brügger Höh haben Unbekannte zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh Gegenstände aus Autos entwendet. An der Waldstraße schlugen sie die Scheibe ein, entwendet wurden Briefe aus dem Fahrzeug. An der Brügger Höh fehlt nun ein Akkuschrauber, hier ist es noch unklar, wie die Täter das Auto öffneten. Außerdem wurde an der Brügger Höh eine Gartenhütte in der Nacht auf Dienstag aufgehebelt, ein E-Bike und ein E-Scooter wurden daraus entwendet. Wer hat etwas gesehen? Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise.

Graffiti

Unbekannte besprühten eine Steinmauer an der Humboldtstraße mit einem Schriftzug. Die Tatzeit lag in der Nacht auf Montag zwischen 0 - 11.30 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. (lubo)

