Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falscher Pflegedienst bestiehlt Senioren: Polizei warnt vor Betrügern

Iserlohn (ots)

Zwischen dem 9.3. und 24.3. haben "falsche Pflegedienstler" Senioren in drei Fällen um ihren Schmuck und teils fünfstellige Bargeldsummen gebracht. Die Tatorte lagen im Raum Oestrich und Grüne. Unter einer Legende verschafften sie sich Zutritt zu den Wohnungen. Kurze Zeit später waren sie mit ihrer Beute wieder verschwunden. Der Täter wird jeweils als männlich mit gepflegtem Äußeren beschrieben, der akzentfreies Deutsch spricht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und warnt vor der Masche. Mit folgenden Tipps können sich potentielle Opfer - vor allem Seniorinnen und Senioren höheren Alters - schützen:

Seien Sie vor allem bei unangekündigten Besuchen wachsam. Lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung, den Sie nicht kennen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Sollten Sie regelmäßig Besuch von einem Pflegedienst bekommen, vergewissern Sie sich im Zweifel telefonisch bei der zuständigen Einrichtung, ob der Besuch korrekt ist. Lassen Sie sich eine Legitimation vorzeigen, z.B. einen entsprechenden Ausweis ihres zuständigen Pflegedienstes. Lassen Sie in Ihrer Wohnung keine Wertsachen offen herumliegen. Bewahren Sie Bargeld, Schmuck und wichtige Dokumente sicher auf. Rufen Sie sofort die Polizei, z.B. wenn Ihnen der Besuch verdächtig vorkommt oder sich jemand unbefugt zu Ihrer Wohnung Zutritt verschaffen will. Sprechen Sie mit Angehörigen und potentiell Betroffenen über die Masche.

Hinweise zu den aktuellen Fällen nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell