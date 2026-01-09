PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Bei Polizeikontrolle gefälschten Führerschein ausgehändigt/In 95 Fällen ohne Fahrerlaubnis am Steuer?

Raunheim (ots)

Zivile Autobahnfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierten am Donnerstagmittag (08.01.) einen 39 Jahre alten Autofahrer. Gegen 13.20 Uhr stoppten die Polizeikräfte den Mann aus dem Enzkreis auf der A 3 und unterzogen ihn einer Kontrolle. Hierbei fiel den Beamten auf, dass es sich bei seinem osteuropäischen Führerschein ganz offensichtlich um eine Fälschung handelte. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen fanden die Polizisten bei ihm zudem eine Fahrerkarte. Die elektronische Auswertung der darauf befindlichen Daten ergab, dass der Mann seit dem 5. Dezember 2025 offenbar in 95 Fällen einen Lastwagen im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Fahrerkarte und der gefälschte Führerschein wurden von der Polizei als Beweismittel sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde dem 39-Jährigen untersagt.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung sowie des mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

