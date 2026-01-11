PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Dachstuhlbrand eines eingeschossigen Einfamilienhauses/ Gebäude unbewohnbar/ Nachlöscharbeiten dauern an

Dieburg (ots)

Am Sonntag (11.01.) um kurz nach 11:15 Uhr meldete der Bewohner des Einfamilienhauses einen Brand im Dachstuhl seines Hauses im östlichen Bereich von Dieburg. Sein Sohn und er konnten das Haus unverletzt verlassen. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an. Zwei rückwärtig angrenzende Wohnhäuser mussten vorübergehend evakuiert werden. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Zur Höhe des Sachschadens kann von hiesiger Seite keine Aussage getroffen werden. Das Haus ist jedoch teilweise eingestürzt und unbewohnbar. Die Bewohner kommen anderweitig unter. Die Ermittlungen zur Brandentstehung erfolgen dann im Nachgang durch Brandermittler der hiesigen Kriminalpolizei. Gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

