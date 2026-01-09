Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: "Sichere Innenstadt" - Drogen verkauft/Zwei Verdächtige vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Im Rahmen der Maßnahmen "Sichere Innenstadt" führten Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei am Donnerstag (08.01.) im Bereich des Herrngartens sowie der Schleiermacherstraße umfangreiche Personenkontrollen durch.

Zwischen 11.15 Uhr und 17.30 Uhr beobachteten die Einsatzkräfte in der Bismarckstraße einen 38 Jahre alten Mann, der mehrfach in seine Jacke griff und offenbar Gegenstände an mehrere Personen übergab. Bei einer anschließenden Kontrolle fanden die Beamten mehrere Gramm Kokain, Crack und Heroin bei dem Tatverdächtigen auf. Der Mann wurde daraufhin in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums Südhessen gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird er am heutigen Freitag (09.01.) einem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft entscheiden soll. Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Gegen 17.30 Uhr stellten die Polizisten an derselben Örtlichkeit bei einem 51-jährigen Mann ebenfalls mehrere Gramm Kokain, Heroin und Crack sicher. Auch er wurde in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums Südhessen eingeliefert und verbrachte dort die Nacht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der Mann ebenfalls einem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln, darunter Kokain und Crack, in nicht geringer Menge ermittelt.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte im Rahmen der Maßnahmen drei weitere Straftaten fest. Hierbei handelte es sich um den Diebstahl eines Fahrrads, einen Hausfriedensbruch sowie einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. In allen Fällen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell