Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Schwarzer BMW "X6" (M-VU 4540) gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots)

Zwischen Mittwochmorgen (7.1.), 9.30 Uhr, und Freitagmittag (9.1.), 14.15 Uhr, haben Kriminelle einen schwarzen BMW "X6" entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen M-VU 4540 war in der Lagerstraße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Beamten der Kriminalpolizei in Darmstadt sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell