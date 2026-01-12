Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Polizei kontrolliert Spielothek/38-Jähriger per Haftbefehl gesucht

Erbach (ots)

Im Rahmen der Kontrolle einer Spielothek im Stadtgebiet mit dem Schwerpunkt auf den Jugendschutz, überprüften Beamte der Polizeistation Erbach in der Nacht zum Montag (12.01.), gegen 0.15 Uhr, mehrere Personen in der Lokalität. Hierbei fiel den Ordnungshütern bei einem 38 Jahre alten Mann auf, dass er von der Staatsanwaltschaft per Haftbefehl zur Verbüßung einer mehrmonatigen Haftstrafe wegen Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung gesucht wurde. Der Gesuchte wurde daraufhin festgenommen und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

