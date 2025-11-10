PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

Heuchelheim / Mutterstadt (ots)

Zwischen Samstag (08.11.2025), 16:30 Uhr, und Sonntag (09.11.2025), 13:10 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Leininger Straße in Heuchelheim bei Frankenthal ein und entwendeten Parfum.

Am Sonntag, zwischen 11:30 und 18:30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Palmstraße in Mutterstadt eingebrochen. Hierbei entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 10:22

    POL-PPRP: Schwerpunktkontrollen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Samstag, 08.11.2025, auf Sonntag, 09.11.2025, führten Kräfte der Polizeidirektion Ludwigshafen zwischen 18 Uhr und 2 Uhr im Stadtgebiet Ludwigshafen sowie in den Bereichen Frankenthal, Speyer und Schifferstadt Verkehrskontrollen durch. Schwerpunkt war die Erkennung und Ahndung von Fahrten unter Alkohol-, Drogen- und ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 09:49

    POL-PPRP: Nach Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

    Ludwigshafen-Südliche-Innenstadt (ots) - Am Freitag, den 7. November 2025, parkte gegen 19:00 Uhr die 45-Jährige Geschädigte ihren PKW in der Pfalzgrafenstraße am Straßenrand. Als sie am darauffolgenden Tag, gegen 09:15 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung am Heck des PKWs. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein bislang unbekannter ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 09:47

    POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Polizei bittet um Hinweise

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, den 8. November 2025, kam es gegen 20:00 Uhr in der Rheinuferstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW. Die 56-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Rheinuferstraße in Richtung Rheinallee. Der 27-jährige Fußgänger missachtete die rote Fußgängerampel der Rheinuferstraße und wurde von der PKW-Fahrerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren