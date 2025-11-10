POL-PPRP: Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht
Heuchelheim / Mutterstadt (ots)
Zwischen Samstag (08.11.2025), 16:30 Uhr, und Sonntag (09.11.2025), 13:10 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Leininger Straße in Heuchelheim bei Frankenthal ein und entwendeten Parfum.
Am Sonntag, zwischen 11:30 und 18:30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Palmstraße in Mutterstadt eingebrochen. Hierbei entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld.
Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
