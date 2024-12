POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Dienstag (03.12.2024) entwendete ein 33-Jähriger Waren aus einem Supermarkt in der Donauwörther Straße. Gegen 17.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Marktes den Mann, wie er Waren in seinen Rucksack steckte und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Der Mitarbeiter stoppte den Mann und verständigte die Polizei. Die Polizeistreife veranlasste eine erkennungsdienstliche Behandlung ...

