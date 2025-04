Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Oberbexbach (ots)

Am 24.04.2025, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Hangarder Straße in Oberbexbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher kollidierte beim Vorbeifahren mit einem am Straßenrand geparkten grauen Suzuki und beschädigte diesen auf der Beifahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

Womöglich handelt es sich bei dem Verursacher um ein Fahrzeug in roter Farbe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell