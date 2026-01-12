Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Leeheim: Handtasche aus Auto gestohlen

Riedstadt (ots)

Eine 20-jährige Autofahrerin hatte ihr Fahrzeug am Freitagnachmittag (09.01.) auf einem Parkplatz an einer Reitanlage in der Straße "Auf der Mittagsweide" zwischen 15:30 und 16:30 Uhr abgestellt. Offenbar hatte sie dabei auch ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz stehen lassen. Diebe schlugen kurzerhand die Seitenscheibe des Autos ein und konnten, durch einen schnellen Griff ins Innere, die Handtasche samt Inhalt entwenden und sich wieder aus dem Staub machen. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass sich zur Tatzeit ein Mann und eine Frau in der Nähe des Autos aufgehalten hatten. Ob und was diese mit der Tat zu tun haben könnten, wird nun durch die Polizei ermittelt. Neben der Beute in Höhe von rund 400 Euro, richteten die Täter noch einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro am Auto an. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (K21-22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden. An dieser Stelle weist die Polizei darauf hin, keine Wertgegenstände offen sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen, auch wenn es nur für einen kurzen Zeitraum sein sollte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell