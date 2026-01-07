Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) E-Scooterfahrer verursacht Unfall und flüchtet (06.01.2026)

Konstanz (ots)

Ein E-Scooterfahrer hat am Dienstagnachmittag auf der Theodor-Heuss-Straße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Gegen 17.40 Uhr fuhr ein Unbekannter mit einem E-Scooter auf dem Radweg der Theodor-Heuss-Straße auf der falschen Seite in Richtung Zähringerplatz und telefonierte dabei. Eine ihm entgegenkommende 66-Jährige, die ebenfalls mit einem E-Scooter unterwegs war, musste dem Mann ausweichen, wobei sie zu Fall kam und sich verletzte. Unmittelbar danach touchierte der Unbekannte einen am Straßenrand geparkten Toyota, fuhr jedoch dann einfach weiter, ohne sich um die gestürzte Frau und den beschädigten Wagen zu kümmern. Zu dem Mann ist lediglich bekannt, dass er etwa 40 Jahre alt war, einen Dreitagebart hatte und neben einer roten Mütze schwarze Kleidung trug.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell