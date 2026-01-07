Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Grubwaldstraße/Freibühlstraße - Radfahrerin verletzt (05.01.2026)

Singen (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Grubwaldstraße/Freibühlstraße ist am Montagabend eine Radfahrerin verletzt worden. Kurz vor 23 Uhr war ein 19-jähriger Mercedesfahrer auf der Freibühlstraße in Richtung "Pfaffenhäule" unterwegs. Auf der Kreuzung zur Grubwaldstraße übersah der junge Mann beim Queren eine von links kommende 29-jährige Radlerin und erfasste die Frau. Infolge des Zusammenstoßes erlitt sie Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Mercedes entstand durch die Kollision geringer Blechschaden.

