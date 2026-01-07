Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) 53-Jährige vermisst - Polizei bittet um Hinweise! (06.01.2025)

Allensbach (ots)

Die Polizei sucht seit Dienstagnachmittag nach der 53-jährigen Carmen W. nachdem sie Angehörige vermisst gemeldet haben.

Sie verließ ihr Haus in Allensbach zu Fuß und ist seither unbekannten Aufenthalts. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste ist 165cm groß, von kräftiger Statur und hat braune, schulterlange Haare. Vermutlich trägt sie eine schwarze Strickmütze und eine grüne Daunenjacke.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte die Frau bislang nicht angetroffen werden.

Ein Bild der vermissten Carmen W. ist im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://t1p.de/deh2p.

Personen, die Carmen W. gesehen haben oder die sonst Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0 bei der Polizei zu melden.

