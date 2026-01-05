Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere versuchte Diebstähle von Regenfallrohren

Heinsberg/-Dremmen/-Schafhausen (ots)

Zwei männliche Personen, die mit Fahrrädern unterwegs waren, versuchten in der Nacht von Freitag (2. Januar) auf Samstag (3. Januar) auf der Dremmener Marienstraße an zwei Häusern die Regenfallrohre abzumontieren. Auch auf der Kuhlertstraße in Schafhausen blieb es an einem Wohnhaus beim Versuch. In der Franz-Eifler-Straße waren sie schließlich erfolgreich. Dort entwendeten sie an einem Einfamilienhaus ein Fallrohr. Zeugen, die Hinweise auf die Identität der beiden Männer geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

