Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch auf Werksgelände eines Energieversorgers

Zeugensuche

Hückelhoven (ots)

Mindestens sechs unbekannte Personen verschafften sich am frühen Sonntagmorgen (4. Januar) zwischen 2.30 Uhr und 4.50 Uhr Zutritt auf ein an der Sophiastraße gelegenes Werksgelände eines Energieversorgers. Dort drangen sie in mehrere Lagerräume ein und erbeuteten unter anderem Kupferkabel, Wärmemengezähler sowie einen Heizstrahler. Die gestohlenen Gegenstände transportierten sie nach ersten Erkenntnissen mit einem weißen Transporter ab. Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

