POL-HS: Spendenbox in Kirche gewaltsam geöffnet

Gangelt-Langbroich (ots)

Unbekannte öffneten in der Mittelstraße gewaltsam eine in der Kirche St. Maria Empfängnis aufgestellte Spendenbox und entnahmen eine bislang unbekannte Menge an Bargeld. Die Tat ereignete sich bereits zwischen dem 30. Dezember (Dienstag), 18 Uhr und dem 31. Dezember (Mittwoch), 18 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

