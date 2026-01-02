Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Privatgrundstück

Wegberg-Rödgen (ots)

Ein männlicher Täter gelangte am 1. Januar (Donnerstag), gegen 17.10 Uhr, durch ein Tor auf ein Privatgrundstück an der Rödgener Straße. Er entwendete Zigaretten und durchsuchte einen dort parkenden Pkw. Bei seiner Tat wurde der Mann von einer Videokamera erfasst. Er war etwa 20 Jahre alt, schlank und wirkte europäisch. Er hatte kurze dunkle Haare und war mit einer zweifarbigen Jacke der Marke The North Face bekleidet. Zudem trug er einen hellen Kapuzenpullover, eine Jeans, die er unten umgeschlagen hatte und Sneaker mit einem reflektierenden Element an der Ferse. Er führte einen Rucksack sowie eine Tragetasche bei sich. Wer hat den Mann gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

