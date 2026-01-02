POL-HS: Madonnenfigur entwendet
Gangelt (ots)
Von einem Grab auf dem Friedhof in Breberen wurde zwischen dem 13. Dezember (Samstag) und dem 14. Dezember (Sonntag) eine Madonnenfigur entwendet. Wir suchen nun Zeugen, die Hinweise zum Verbleib dieser Figur geben können. Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis
