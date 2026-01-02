Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Übach-Palenberg (ots)

Am Samstag, 27. Dezember, ereignete sich gegen 22 Uhr an der Kreuzung Comeniusstraße/Maastrichter Straße ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Der Fahrer eines Pkw Seat Ibiza war auf der Maastrichter Straße in Richtung Carlsplatz unterwegs. An der Einmündung zur Comeniusstraße fuhren zwei Pkw hintereinander aus der Comeniusstraße auf die Maastrichter Straße, um in Richtung Bruchhauser Straße weiterzufahren. Dem Fahrer des Seat, der sich auf der Vorfahrtberechtigten Straße befand, gelang es nicht mehr zu bremsen, so dass es zum Zusammenstoß mit dem hinteren Pkw kam. Dabei kollidierte die vordere linke Front seines Seat mit der Fahrertür des anderen Fahrzeugs. Der Fahrer des anderen unfallbeteiligten Pkw fuhr jedoch weiter, ohne anzuhalten, so dass die gesamte Front seines Pkw an der Fahrzeugseite des anderen Fahrzeugs entlangstreifte. Der Seat kam durch den Aufprall ins Rutschen und kam erst auf der Comeniusstraße zum Stehen. Der andere Fahrzeugführer entfernte sich ohne anzuhalten in Richtung Bruchhauser Straße. Es handelte sich um einen schwarzen Kombi. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. In diesem Zusammenhang wird der Fahrer des flüchtigen Pkw gebeten, sich zu melden. Auch Zeugen des Unfalls werden gesucht. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell