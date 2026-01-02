PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw prallt gegen Baum

Geilenkirchen-Waurichen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 27 wurde am 31. Dezember (Mittwoch), gegen 18 Uhr, ein 31-jähriger Mann aus Geilenkirchen schwer verletzt. Er war mit seinem Pkw in Richtung Waurichen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug prallte gegen einen Baum, wodurch der Geilenkirchener sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 12:00

    POL-HS: Silvester Raketen in Richtung von Personen gezündet

    Hückelhoven (ots) - Am Mittwoch, 31. Dezember, gegen 19.40 Uhr, beobachtete eine Anwohnerin der Straße Am Steinacker, wie zwei Jugendliche an der Einmündung der Straße Amboßweg Raketen in Richtung von zwei Fahrradfahrern abfeuerten. Diese wurden nicht getroffen. Die Frau sprach die Jugendlichen an, woraufhin diese auch in ihre Richtung eine Rakete zündeten. Sie begab sich zurück in ihr Haus und verständigte die ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Sachbeschädigungen an mehreren Pkw

    Wegberg-Arsbeck (ots) - Zeugen hörten an der Heiderstraße am 29. Dezember (Montag), gegen 18.50 Uhr, metallische Geräusche. Als sie nach dem Rechten sahen, mussten sie feststellen, dass ihre beiden Pkw offenbar beschädigt worden waren. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden unter der ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Dieselkraftstoff entwendet

    Erkelenz (ots) - Aus dem Tank eines parkenden Lkw entwendeten Unbekannte zwischen Montag (15. Dezember) und Montag (29. Dezember) etwa 300 Liter Dieselkraftstoff. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren