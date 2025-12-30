Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an mehreren Pkw

Wegberg-Arsbeck (ots)

Zeugen hörten an der Heiderstraße am 29. Dezember (Montag), gegen 18.50 Uhr, metallische Geräusche. Als sie nach dem Rechten sahen, mussten sie feststellen, dass ihre beiden Pkw offenbar beschädigt worden waren. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell