POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Geilenkirchen (ots)
Unbekannte Täter drangen am 29. Dezember (Montag), zwischen 8.30 Uhr und 20.30 Uhr, durch eine Tür in ein Haus an der Wielandstraße ein. Ob die Täter etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.
