Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einkaufswagen voller Pyrotechnik entwendet

Gangelt (ots)

Zwei bislang unbekannte Personen verließen am Montag (29. Dezember) den "Centershop" an der Lindenstraße mit einem Einkaufswagen voller diverser Pyrotechnik, ohne die Ware zu bezahlen. Einer der Männer hatte kurze helle Haare und war mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Der zweite Täter trug eine schwarze Mütze sowie ein schwarzes Halstuch, ebenfalls eine schwarze Jacke, blaue Jeans und graue Schuhe. Beide sprachen Deutsch mit niederländischem Akzent. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität der beiden Personen geben? Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 020 0. Zudem haben Sie auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell