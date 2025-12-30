PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter Fahrer verletzt

Hückelhoven (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Jülicher Straße wurde am Montag (29. Dezember), gegen 18.50 Uhr, ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer verletzt. Er war auf dem Gehweg der Landstraße unterwegs, als der Fahrer eines VW Geländewagens von einem Werkstattgelände auf die Fahrbahn auffahren wollte. Er übersah nach ersten Erkenntnissen den Rollerfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der junge Mann stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

    Kreis Heinsberg (ots) - Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss: - Heinsberg-Kempen: Brehmer Straße (Alkohol) - Hückelhoven-Hilfarth: Kaphofweg (Alkohol) - Hückelhoven-Millich: Gronewaldstraße (Alkohol) - Hückelhoven-Ratheim: L 117 (Alkohol) - Wassenberg: L 117 (BTM) - Wegberg-Dahlheim: Waldweg (Alkohol) Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt. ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Kupferfallrohre abmontiert und entwendet

    Kreis Heinsberg (ots) - Zwischen dem 26. Dezember (Freitag) und dem 28. Dezember (Sonntag) wurden Diebstähle von Kupferfallrohren an insgesamt fünf Gebäuden gemeldet. Die Taten wurden in - Heinsberg auf der Danziger Straße, - Heinsberg auf der Straße Kirchberg, - Heinsberg-Oberbruch auf der Straße Am Birnbaum - Waldfeucht-Obspringen auf der Engerstraße sowie in - in Gangelt-Hastenrath auf der Endener Straße ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Trickdiebstahl / Zeugen gesucht

    Hückelhoven (ots) - Am Sonntag, 28. Dezember, klingelten gegen 14 Uhr zwei Männer an der der Tür einer Seniorin an der Bauerstraße. Sie gaben sich als Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt aus. Sie bat die Männer einzutreten. Nach kurzer Unterhaltung gaben beide an, rauchen zu wollen und verließen die Wohnung wieder. Die alte Dame musste feststellen, dass sie Schmuck entwendet hatten. Daraufhin erstattete sie Anzeige. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren