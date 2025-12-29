Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kupferfallrohre abmontiert und entwendet

Kreis Heinsberg (ots)

Zwischen dem 26. Dezember (Freitag) und dem 28. Dezember (Sonntag) wurden Diebstähle von Kupferfallrohren an insgesamt fünf Gebäuden gemeldet. Die Taten wurden in

- Heinsberg auf der Danziger Straße, - Heinsberg auf der Straße Kirchberg, - Heinsberg-Oberbruch auf der Straße Am Birnbaum - Waldfeucht-Obspringen auf der Engerstraße sowie in - in Gangelt-Hastenrath auf der Endener Straße

begangen.

In Heinsberg auf der Danziger Straße wurden drei Personen beobachtet und zwei von ihnen videografiert bei ihrer Tat. Es handelt sich um Männer, die beide eine schmale Statur haben. Einer trug eine lange Winterjacke mit Fell an der Kapuze. Diese war über den Kopf gezogen. Zudem trug er eine Jogginghose mit einem seitlichen Strich. Der Zweite trug ebenfalls eine Winterjacke mit Kapuze sowie eine schwarze Hose mit einem seitlichen Strich. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten oder kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell