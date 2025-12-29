PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl
Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Am Sonntag, 28. Dezember, klingelten gegen 14 Uhr zwei Männer an der der Tür einer Seniorin an der Bauerstraße. Sie gaben sich als Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt aus. Sie bat die Männer einzutreten. Nach kurzer Unterhaltung gaben beide an, rauchen zu wollen und verließen die Wohnung wieder. Die alte Dame musste feststellen, dass sie Schmuck entwendet hatten. Daraufhin erstattete sie Anzeige. Die Täter waren etwa 25 Jahre alt. Einer war zirka 170 Zentimeter groß und hatte eine kräftige Statur. Seine Haare waren dunkel und kurz geschnitten und er hatte eine dunklere Hautfarbe. Der zweite Täter war zwischen 170 und 180 Zentimeter groß, ebenfalls von dunkler Hautfarbe, schlank und hatte kurze, schwarze Haare. Wer hat die Männer gesehen oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Wenn Sie möchten, können Sie auch Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Nach Ladendiebstahl gestellt

    Hückelhoven (ots) - Ein 37-jähriger Mann aus Hückelhoven entwendete am 24. Dezember (Mittwoch), gegen 11.40 Uhr, mehrere Kleidungsstücke aus einem Sportgeschäft an der Straße Am Landabsatz. Anschließend flüchtete er fußläufig. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den Täter in der Nähe antreffen und vorläufig festnehmen. Das Diebesgut wurde an das Geschäft zurückgegeben. Gegen den Hückelhovener fertigten die ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Fahrzeuge beschädigt/ Polizei sucht Zeugen

    Hückelhoven (ots) - In der Nacht zu Sonntag, 28. Dezember, wurden an der Straße Rurbrücke insgesamt sechs Fahrzeuge dadurch beschädigt, dass jemand die Reifen zerstach. Auch an der Straße Spreeweg wurde ein Fahrzeug auf diese Weise und im selben Zeitraum beschädigt. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Zeugen nach Gewässerverunreinigung gesucht

    Erkelenz-Geneiken (ots) - Unbekannte Personen haben eine nicht unerhebliche Menge an Styroporkügelchen in einem Zufluss der Schwalm an der Dyker Straße entsorgt. Festgestellt wurde die Verunreinigung am Samstag, 27. Dezember, gegen 13.50 Uhr. Die Feuerwehr säuberte das Gewässer und entfernte die Kügelchen. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren