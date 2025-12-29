Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Am Sonntag, 28. Dezember, klingelten gegen 14 Uhr zwei Männer an der der Tür einer Seniorin an der Bauerstraße. Sie gaben sich als Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt aus. Sie bat die Männer einzutreten. Nach kurzer Unterhaltung gaben beide an, rauchen zu wollen und verließen die Wohnung wieder. Die alte Dame musste feststellen, dass sie Schmuck entwendet hatten. Daraufhin erstattete sie Anzeige. Die Täter waren etwa 25 Jahre alt. Einer war zirka 170 Zentimeter groß und hatte eine kräftige Statur. Seine Haare waren dunkel und kurz geschnitten und er hatte eine dunklere Hautfarbe. Der zweite Täter war zwischen 170 und 180 Zentimeter groß, ebenfalls von dunkler Hautfarbe, schlank und hatte kurze, schwarze Haare. Wer hat die Männer gesehen oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Wenn Sie möchten, können Sie auch Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

