POL-HS: Nach Ladendiebstahl gestellt
Hückelhoven (ots)
Ein 37-jähriger Mann aus Hückelhoven entwendete am 24. Dezember (Mittwoch), gegen 11.40 Uhr, mehrere Kleidungsstücke aus einem Sportgeschäft an der Straße Am Landabsatz. Anschließend flüchtete er fußläufig. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den Täter in der Nähe antreffen und vorläufig festnehmen. Das Diebesgut wurde an das Geschäft zurückgegeben. Gegen den Hückelhovener fertigten die Beamten eine Anzeige. Er wird sich nun für seine Tat verantworten müssen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell