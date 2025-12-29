POL-HS: Nach Ladendiebstahl gestellt

Hückelhoven (ots) - In der Nacht zu Sonntag, 28. Dezember, wurden an der Straße Rurbrücke insgesamt sechs Fahrzeuge dadurch beschädigt, dass jemand die Reifen zerstach. Auch an der Straße Spreeweg wurde ein Fahrzeug auf diese Weise und im selben Zeitraum beschädigt. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven ...

