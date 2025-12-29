POL-HS: Kissen aus Fahrzeug gestohlen

Wegberg-Klinkum (ots) - An der Straße Eintrachtsweg drangen bislang unbekannte Täter in eine Feuerwache ein, indem sie ein Fenster beschädigten. Anschließend durchwühlten sie offenbar die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem eine Kettensäge sowie Werkzeuge. Der Einbruch wurde in der Nacht zum 26. Dezember (Freitag) begangen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und klärt unter anderem, ob es einen Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch in eine ...

mehr