Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kissen aus Fahrzeug gestohlen

Wegberg-Rödgen (ots)

Aus einem Pkw, dieser parkte an der Rödgener Straße, stahl ein Unbekannter am 25. Dezember (Donnerstag), gegen 23 Uhr, ein Hundekissen. Einen Tag später wurde dieselbe Person wieder am Fahrzeug beobachtet. Der Mann hatte dunkle gelockte Haare und war mit einer grauen Jogginghose sowie einer dunklen Jacke bekleidet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

