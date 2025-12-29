POL-HS: Kissen aus Fahrzeug gestohlen
Wegberg-Rödgen (ots)
Aus einem Pkw, dieser parkte an der Rödgener Straße, stahl ein Unbekannter am 25. Dezember (Donnerstag), gegen 23 Uhr, ein Hundekissen. Einen Tag später wurde dieselbe Person wieder am Fahrzeug beobachtet. Der Mann hatte dunkle gelockte Haare und war mit einer grauen Jogginghose sowie einer dunklen Jacke bekleidet.
